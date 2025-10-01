Konyalı genç Kick Boksçular Avrupa’da madalya kazandı! Gözlerini dünya şampiyonluğuna dikti

Konyalı milli kick boksçular Emircan Abdullah Beserek ve Kazım Mert Dereli, İtalya’da düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda altın ve gümüş madalya kazandı. Beserek, Avrupa şampiyonluğunun ardından büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğu hedeflediğini açıkladı. Dereli ise Bulgaristan’da düzenlenecek dünya şampiyonasında gençler kategorisinde şampiyon olmayı planlıyor. Genç sporcular, sıkı çalışmanın ve kötü alışkanlıklardan uzak durmanın önemine dikkat çekti. Antrenörleri ve Meram Belediyespor’a teşekkür eden ikili, başarılarını takım arkadaşlarıyla birlikte elde ettiklerini vurguladı.

