Konya'da bir aile katledildi! Katil zanlısı Mehmet Altun'dan akılalmaz sözler: 5 kişiyi daha vuracağım

Konya'da, aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Altun (33), 3'üncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Bazı tanıkların dinlendiği duruşmada; Dedeoğulları ailesinin avukatları, sanığa "Ailen Konya'da olmasına rağmen neden daha önce kentteki 2 farklı otelde kaldın?" diye sordu. Altun da "Seni ilgilendirmiyor" cevabını verdi.