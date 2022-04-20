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Konya'da bir aile katledildi! Katil zanlısı Mehmet Altun'dan akılalmaz sözler: 5 kişiyi daha vuracağım

AA
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Giriş: 20.04.2022 09:11
Konya'da, aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Altun (33), 3'üncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Bazı tanıkların dinlendiği duruşmada; Dedeoğulları ailesinin avukatları, sanığa "Ailen Konya'da olmasına rağmen neden daha önce kentteki 2 farklı otelde kaldın?" diye sordu. Altun da "Seni ilgilendirmiyor" cevabını verdi.
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