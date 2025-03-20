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Konya’da bıçaklı, sopalı kavga kamerada

Konya'da bıçaklı, sopalı kavga kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 20.03.2025 15:12
Olay, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Husumetli olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan tartışma, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla, 3 kişi de sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga cep telefonuyla görüntülenirken, polis olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.
Konya’da bıçaklı, sopalı kavga kamerada
Konya’da bıçaklı, sopalı kavga kamerada
Konya'da bıçaklı, sopalı kavga kamerada
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