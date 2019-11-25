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25.11.2019

Konya-Ankara seferini yapan yolcu otobüsü şoföründen pes dedirten sorumsuzluk

Konya’da bir yolcu otobüsünün sürücüsü, imza attığı sorumsuzlukla onlarca kişinin canını tehlikeye attı. Araç seyir halindeyken şoförün bir elinde kahve diğer elinde de cep telefonu vardı. Direksiyon başında video izledi. Görüntüler, Konya-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsünde kaydedildi. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü, direksiyon başında cep telefonundan WhatsApp durumlarına baktı, diğer eliylede kahvesini içti. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda, 100 km hızla seyrederken sürücünün yaptığı bu tahlikeli hareketler bir yolcu tarafından kayda alındı.

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