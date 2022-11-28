Konutta gelire göre faiz önerisi! En düşük faiz yüzde 0,89 olacak

Konutta gelire göre faiz uygulanması bekleniyor. Bu durum konut sektöründe talepleri artıracak mı? A Haber muhabiri Rıfat Fırat detayları aktardı. Şirket Yöneticisi Bahattin Uçar, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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