Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı: 2 ağır yaralı

Alınan bilgilere göre, kaza saat 15.00 sularında Çankaya ilçesi Ümitköy Mahallesi'nde meydana geldi. Dumlupınar Caddesi üzerinde ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak önce durakta otobüs bekleyen 2 vatandaşa sonra otobüs durağının direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle havaya savrulan vatandaşlar ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı 2 vatandaş çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi.

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