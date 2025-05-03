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Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı: 2 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı: 2 ağır yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 23:25
Alınan bilgilere göre, kaza saat 15.00 sularında Çankaya ilçesi Ümitköy Mahallesi'nde meydana geldi. Dumlupınar Caddesi üzerinde ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak önce durakta otobüs bekleyen 2 vatandaşa sonra otobüs durağının direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle havaya savrulan vatandaşlar ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı 2 vatandaş çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi.
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Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı: 2 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı: 2 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı: 2 ağır yaralı
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