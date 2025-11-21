Konteynırla duvar arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Olay, Rahime Hatun Meydanında bulunan konteyner çarşıda meydana geldi. Konteynır ile duvar arasından gelen kedi sesini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Dar alanda mahsur kalan yavru kediye zarar vermemek için titizlikle çalışan ekipler, kısa sürede kediyi sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.

