21 Kasım 2025, Cuma

Konteynırla duvar arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Konteynırla duvar arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Konteynırla duvar arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 16:18
Olay, Rahime Hatun Meydanında bulunan konteyner çarşıda meydana geldi. Konteynır ile duvar arasından gelen kedi sesini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Dar alanda mahsur kalan yavru kediye zarar vermemek için titizlikle çalışan ekipler, kısa sürede kediyi sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.
