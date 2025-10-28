Komşunun dikkati faciayı önledi

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Özkan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı apartmanın 2. katının balkonunda bulunan kombi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kokuyu fark eden alt komşu Kemal Şahin, dışarı çıktığında üst katındaki evin balkonundan yükselen alevleri gördü. Hemen eve koşan Şahin, evde bulunan 2 çocuğu dışarı çıkartarak 112'ye ihbarda bulundu. Kemal Şahin çocukların güvenliğini sağladıktan sonra evin doğal gaz ve elektriklerini kesti. İtfaiye ekipleri gelene kadar da kendi evinden uzattığı hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kombiden çıktığı belirlenen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangının evin içine ve üst katlara sıçramasına engel oldu. Komşunun bu duyarlılığı çevredeki diğer komşular tarafından takdirle karşılandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN