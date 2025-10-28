28 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Komşunun dikkati faciayı önledi
Komşunun dikkati faciayı önledi

Komşunun dikkati faciayı önledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 17:48
Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Özkan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı apartmanın 2. katının balkonunda bulunan kombi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kokuyu fark eden alt komşu Kemal Şahin, dışarı çıktığında üst katındaki evin balkonundan yükselen alevleri gördü. Hemen eve koşan Şahin, evde bulunan 2 çocuğu dışarı çıkartarak 112'ye ihbarda bulundu. Kemal Şahin çocukların güvenliğini sağladıktan sonra evin doğal gaz ve elektriklerini kesti. İtfaiye ekipleri gelene kadar da kendi evinden uzattığı hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kombiden çıktığı belirlenen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangının evin içine ve üst katlara sıçramasına engel oldu. Komşunun bu duyarlılığı çevredeki diğer komşular tarafından takdirle karşılandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Komşunun dikkati faciayı önledi
Deprem sonrası şu an neler yaşanıyor?
Deprem sonrası şu an neler yaşanıyor?
Ankara’da fırtına nedeniyle minare yıkıldı
Ankara'da fırtına nedeniyle minare yıkıldı
Komşunun dikkati faciayı önledi
Komşunun dikkati faciayı önledi
Fren yerine gaza basan sürücü bahçeye uçtu
Fren yerine gaza basan sürücü bahçeye uçtu
Evini su basan vatandaş isyan etti!
Evini su basan vatandaş isyan etti!
Sancaktepe’de beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Sancaktepe'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Ahlat’ta otomobilin kamyona çarptığı feci kaza kamerada
Ahlat'ta otomobilin kamyona çarptığı feci kaza kamerada
Kızılcahamam’da dolu yağışı
Kızılcahamam'da dolu yağışı
Beypazarı’nda fırtına nedeniyle ahırların çatıları uçtu
Beypazarı'nda fırtına nedeniyle ahırların çatıları uçtu
Kuyumcu çalışanlarının 7 kilogram altın çaldığı iddiası
Kuyumcu çalışanlarının 7 kilogram altın çaldığı iddiası
Ateş gökkuşağı görsel şölen sundu
"Ateş gökkuşağı" görsel şölen sundu
Yaban keçileri drone kamerasında
Yaban keçileri drone kamerasında
Daha Fazla Video Göster