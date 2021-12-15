KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi ülke genelinde “Zehir” operasyonu başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri yeni yıl öncesi piyasaya kaçak, sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik 81 İlde “Zehir” operasyonu başlattı. 342 adreste yapılan aramalarda şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilirken, 60 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

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