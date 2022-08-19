19 Ağustos 2022, Cuma
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Kocaeli’de şoke eden olay! Hamama girdiler zehirlendiler
Kocaeli’de bir hamamda, kadınlar bölümünde çok sayıda kişi zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırıldı. Kötü kokunun sokağa sirayet etmesiyle de sokak tahliye edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.