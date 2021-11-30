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Kocaeli'de fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

DHA
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Giriş: 30.11.2021 08:45
Kocaeli'de etkili olan fırtınaya dayanamayarak eğilen İzmit Arızlı Mahallesi Camii'nin 40 metrelik beton minaresinin ardından, Sarıcalar Mahallesi'ndeki caminin yaklaşık 20 metrelik çelik minaresi de devrildi. Şans eseri caminin yanında bulunan yeşil alana doğru devrilen minare, herhangi bir zarara sebep olmadı. Minare fırtınanın geçmesinin ardından bölgeden kaldırılacak.
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