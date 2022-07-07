Kocaeli'de falçatalı dehşet: Tartıştığı kişinin boğazını kesip kovaladı o anlar kamerada!

Kocaeli'ne bağlı İzmit ilçesinde, bir şahıs sokak ortasında tartıştığı kişinin boğazını falçatayla kesti. Kan donduran anlar çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedilirken, falçata ile dehşet saçan kişi, yaraladığı adamı metrelerce kovaladı. Zanlıyı, olay yerinden geçen polis ekipleri yakaladı.