07 Temmuz 2022, Perşembe
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Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu’nda yangın paniği! Tünelde TIR yandı, sürücüler mahsur kaldı
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan TIR alev alev yandı, yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de, tırdan geriye sadece iskeleti kalırken, polisler olayla ilgili inceleme başlattı.