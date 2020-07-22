Klima neden patlar? Klima gazı nedir? Uzman isim A Haber canlı yayınında yanıtladı

İstanbul Esenler'de patlayan klima bir evi küle çevirmişti. Patlama anı saniye saniye kameraya yansırken bomba gibi ses çıkaran klima neden patladı? Klimalar neden patlar? Sıcak yaz günlerinde çoğu ev ve iş yerlerinde klima kullanılıyor. Klima kullanırken nelere dikkat edilmeli? Klima gazı nedir? Klima montajının önemi nedir? Klima teknisyeni Umut Güloğlu, A Haber canlı yayında uyarılarda bulundu.

İstanbul Esenler'de patlayan klima bir evi küle çevirmişti. Patlama anı saniye saniye kameraya yansırken bomba gibi ses çıkaran klima neden patladı? Klimalar neden patlar? Sıcak yaz günlerinde çoğu ev ve iş yerlerinde klima kullanılıyor. Klima kullanırken nelere dikkat edilmeli? Klima gazı nedir? Klima montajının önemi nedir? Klima teknisyeni Umut Güloğlu, A Haber canlı yayında uyarılarda bulundu.

