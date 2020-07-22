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Klima neden patlar? Klima gazı nedir? Uzman isim A Haber canlı yayınında yanıtladı

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Giriş: 22.07.2020 11:55
Güncelleme:22.07.2020 11:58
İstanbul Esenler'de patlayan klima bir evi küle çevirmişti. Patlama anı saniye saniye kameraya yansırken bomba gibi ses çıkaran klima neden patladı? Klimalar neden patlar? Sıcak yaz günlerinde çoğu ev ve iş yerlerinde klima kullanılıyor. Klima kullanırken nelere dikkat edilmeli? Klima gazı nedir? Klima montajının önemi nedir? Klima teknisyeni Umut Güloğlu, A Haber canlı yayında uyarılarda bulundu.

İstanbul Esenler'de patlayan klima bir evi küle çevirmişti. Patlama anı saniye saniye kameraya yansırken bomba gibi ses çıkaran klima neden patladı? Klimalar neden patlar? Sıcak yaz günlerinde çoğu ev ve iş yerlerinde klima kullanılıyor. Klima kullanırken nelere dikkat edilmeli? Klima gazı nedir? Klima montajının önemi nedir? Klima teknisyeni Umut Güloğlu, A Haber canlı yayında uyarılarda bulundu.

Son dakika: İstanbul Esenlerde klima bomba gibi patladı! Cep telefonu kamerası o anları böyle kaydetti SON DAKİKA: İSTANBUL ESENLER'DE KLİMA BOMBA GİBİ PATLADI! CEP TELEFONU KAMERASI O ANLARI BÖYLE KAYDETTİ

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