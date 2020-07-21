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Son dakika: İstanbul Esenler'de klima bomba gibi patladı! Cep telefonu kamerası o anları böyle kaydetti

haberi... 'de 10 katlı binanın 6. katında bulunan dairede klima patladı. Patlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
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Son dakika: İstanbul Esenler'de klima bomba gibi patladı! Cep telefonu kamerası o anları böyle kaydetti

Olay, dün öğle saatlerinde Esenler'de meydana geldi.

Son dakika: İstanbul Esenler'de klima bomba gibi patladı! Cep telefonu kamerası o anları böyle kaydetti

Havaalanı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı binanın 6'ncı katındaki dairedeki klimada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Son dakika: İstanbul Esenler'de klima bomba gibi patladı! Cep telefonu kamerası o anları böyle kaydetti

Bu sırada karşı binada olan bir kişi cep telefonunun kamerasıyla kayda girdi. Bir süre sonra klima bomba gibi patladı.

Son dakika: İstanbul Esenler'de klima bomba gibi patladı! Cep telefonu kamerası o anları böyle kaydetti

Patlama anı kamaraya saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

PATLAMA ANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika: İstanbul Esenler'de klima bomba gibi patladı! Cep telefonu kamerası o anları böyle kaydetti

Patlama olan dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken, daire içinde hasar oluştu.

PATLAMA ANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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