Kızılcahamam’da unutulmaz an: Tellaklar TOGG’u köpüklerle buluşturdu

Kızılcahamam Belediyesi’nin Geleneksel Sünnet Şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Osmanlı hamam kültürünün simgesi tellaklar, yerli ve milli otomobil TOGG’u köpüklerle yıkadı. Etkinlikte TOGG sergisi, kortej yürüyüşü, seymen gösterileri ve konserlerle vatandaşlara şölen havasında unutulmaz anlar yaşatıldı.

Kızılcahamam Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni, bu yıl sıra dışı ve unutulmaz anlara sahne oldu. İlçeye kazandırılan Büyük Kaplıca önünde Osmanlı hamam kültürünün simgesi tellaklar, yerli ve milli otomobil TOGG'u köpüklerle yıkadı. Kültür ile teknolojiyi aynı karede buluşturan bu renkli görüntüler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlikler bununla da sınırlı kalmadı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda TOGG sergisi kuruldu, ilçenin sokaklarında TOGG konvoyu düzenlendi. Çocukların coşkusu, bando eşliğinde yapılan kortejle birleşince Kızılcahamam'da adeta bayram havası esti.

Şölenin finalinde ise Millet Bahçesi Amfitiyatrosu'nda seymen gösterileri ve Kızılcahamamlı sanatçıların konserleriyle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Evlatlarımızın mutluluğuna ortak olurken, kültürümüzün köklü değerlerini ve milletimizin gurur kaynağı TOGG'u bir araya getirdik. Hem geleneğe sahip çıkan hem de geleceğe yürüyen bir Kızılcahamam için çalışmaya devam ediyoruz."