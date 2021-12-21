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"Kız arkadaşım sosyal medyada neden seni aratmış" tartışması cinayetle bitti

İHA
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Giriş: 21.12.2021 15:09
Bayrampaşa'da kız arkadaşının sosyal medyada üzerinden başka birinin ismini aradığı fark eden kişi, kıskançlık krizine girdi. Mesajlaşarak parkta buluşan taraflar arasında çıkan tartışmada silahını çeken şahıs, kızın sevgilisini vurdu. Talihsiz adam hastanede hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi ona yardım eden 3 arkadaşıyla birlikte yakalandı. Şüpheli ve arkadaşlarının olaydan sonra kaçma görüntüleri güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olay Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Semih Demirok, sosyal medyadan incelediği kız arkadaşının N.M. ismini arattığını fark etti. Kıskançlık krizine giren Demirok, yabancı uyruklu N.M. ile mesajlaştıktan sonra taraflar bir parkta buluştu. Demirok ile N.M. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle N.M. silahını çekerek Demirok'u vurdu. N.M olaydan sonra kaçarken, Demirok ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, olayın kıskançlık nedeniyle meydana geldiğini belirledi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen N.M. isimli yabancı uyruklu şahsın Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde saklandığı adres belirlendi. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri şüpheliyi olaydan sonra kendisine yardım ettiği belirlenen M.E.S, E.A. ve E.B. isimli şahıslar ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ise olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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