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Kıyıya ölü su samuru vurdu! Görenler şok oldu

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 11.06.2024 18:18
Yalova'da Merkez ilçede sabah saatlerinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında yer alan su samuru kıyıya ölü olarak vurmuştu. Olayın ardından Altınova ilçesinde de kıyaya vurmuş su samuru bulundu.
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