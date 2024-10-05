Kış öncesi Kahverengi Kokarca ile mücadele hız kazandı

Fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren Kahverengi Kokarca'ya karşı Giresun'un Tirebolu ilçesinde kış mücadelesi başladı. Havaların serinlemesi ile birlikte kapalı alanlara çekilen zararlıya karşı kimyasal ilaçlama çalışmaları hız kazandı.