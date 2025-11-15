15 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kış kapıda: Yanlış soba kullanımı ölümcül sonuçlara yol açıyor
Kış kapıda: Yanlış soba kullanımı ölümcül sonuçlara yol açıyor

Kış kapıda: Yanlış soba kullanımı ölümcül sonuçlara yol açıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2025 11:33
Soğuk kış ayları yaklaşırken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, soba ve diğer ısınma cihazları nedeniyle yaşanabilecek yangın ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Rıza Zengin, özellikle soba kullanılan kırsal bölgelerde dikkat edilmesi gereken hayati noktaların altını çizdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kış kapıda: Yanlış soba kullanımı ölümcül sonuçlara yol açıyor
Sındırgı’da 4,4 büyüklüğünde deprem!
Sındırgı’da 4,4 büyüklüğünde deprem!
6,6 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
6,6 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Baraj seviyeleri kritik eşikte: İzmir’de su kesintileri uzatıldı
Baraj seviyeleri kritik eşikte: İzmir'de su kesintileri uzatıldı
Palmiye ağacına çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Palmiye ağacına çarpan aracın sürücüsü yaralandı
ÖSYM 2026 yılı sınav takvimini duyurdu!
ÖSYM 2026 yılı sınav takvimini duyurdu!
Muazzez Abacı’yı ihmal mi öldürdü?
Muazzez Abacı'yı ihmal mi öldürdü?
Polis aracı TIR’a arkadan çarptı: 1 şehit
Polis aracı TIR’a arkadan çarptı: 1 şehit
Yanlış soba kullanımı ölümcül sonuçlara yol açıyor
Yanlış soba kullanımı ölümcül sonuçlara yol açıyor
Paris’te tren garında alarm!
Paris’te tren garında alarm!
‘Sazan Sarmalı’ şebekesi çökertildi
‘Sazan Sarmalı' şebekesi çökertildi
Cinayetle biten aile kavgası! 4 tutuklama
Cinayetle biten aile kavgası! 4 tutuklama
Motosiklet sürücüsü 3 araca çarpıp yaralandı
Motosiklet sürücüsü 3 araca çarpıp yaralandı
Daha Fazla Video Göster