Kış kapıda: Yanlış soba kullanımı ölümcül sonuçlara yol açıyor

Soğuk kış ayları yaklaşırken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, soba ve diğer ısınma cihazları nedeniyle yaşanabilecek yangın ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Rıza Zengin, özellikle soba kullanılan kırsal bölgelerde dikkat edilmesi gereken hayati noktaların altını çizdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN