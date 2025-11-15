15 Kasım 2025, Cumartesi
Kış kapıda: Yanlış soba kullanımı ölümcül sonuçlara yol açıyor
Soğuk kış ayları yaklaşırken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, soba ve diğer ısınma cihazları nedeniyle yaşanabilecek yangın ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Rıza Zengin, özellikle soba kullanılan kırsal bölgelerde dikkat edilmesi gereken hayati noktaların altını çizdi.