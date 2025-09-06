Kırtasiye alışverişi yapan velilere uyarı

06 Eylül 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 13:37
Yoğun bir iş temposuna giren kırtasiyeciler, velilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılayabilmek için çalışırken, kırtasiye malzemelerinin en kalitelisini uygun bir şekilde fiyata yansıtmaya çalışıyor. Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar kırtasiyelerin yolunu tuttu. Kırtasiyeciler vatandaşların sağlıklı ürün alması gerektiğini belirtirken, işlerinin de yoğun olduğunu dile getirdi. CE işareti olmayan ürünlerin sağlıksız olduğunu belirten Kırtasiyeci Osman Durdu, "Kırtasiye sezonu başladı. Piyasa da çok merdiven altı dediğimiz ürünler satılıyor. Ucuz diye tüketiciler bu ürünleri almaması gerekiyor. Sonuçta çocuklar bunları elleriyle tuttukları için yada bedenlerine değdikleri için cilt hastalıklarına neden olabilir. Ürünleri alırken markalı ve onaylı ürünleri almalarına özen göstermelerini öneriyoruz. Bu ürünleri alırken piyasada belirli markalı ürünleri almalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Ona da çok dikkat edilmiyorsa her ürünün ambalajında bu ürünlerin özelliklerini gösteren CE belgesi, Dünya standartları uygunluk belgeleri, sağlık belgeleri yazar bunlara dikkat etmelerini önerebiliriz. Çoğu markada da bunların hepsi var. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz ürünlerde bunları göremeyebiliriz. Ürünleri alırken ambalajların arkalarında CE belgelerini kontrol ederek içeriklerine bakarak kontrol edebilirler" ifadelerini kullandı.
