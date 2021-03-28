KIRILMA NOKTASI - Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan o kurşun

Dünya tarihi pek çok farklı nedenle gerçekleşen değişim ve dönüşümlerle dolu. Bunların her biri bütün insanlığın kaderini etkileyebilecek büyüklükte. A Haber dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan o kurşunun hikayesini anlattı.

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