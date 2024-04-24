Kiracısının eşyalarını sokağa attı! Evin camına yeniden kiralık ilanı astı

İstanbul Avcılar'da bir ev sahibi iddiaya göre emlakçıyla birlikte kiracısının eşyalarını sokağa attı. Eşyaların kaldırıma atılması nedeniyle ev sahibine bin 500 lira ceza kesildi.

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