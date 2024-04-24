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Kiracısının eşyalarını sokağa attı! Evin camına yeniden kiralık ilanı astı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 24.04.2024 10:32
İstanbul Avcılar'da bir ev sahibi iddiaya göre emlakçıyla birlikte kiracısının eşyalarını sokağa attı. Eşyaların kaldırıma atılması nedeniyle ev sahibine bin 500 lira ceza kesildi.
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Kiracısının eşyalarını sokağa attı!
Kiracısının eşyalarını sokağa attı!
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