Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: 19 yaşındaki Kerem seyirciyi dinlemedi verdiği cevap kendisini de şaşırttı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 19 yaşındaki Kerem Dinçsoy isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu geçerek barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 200 bin TL'lik soruda takıldı. Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen, "Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir?” sorusunda yarışmacı, çekilme kararı aldı. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…