Kim Milyoner Olmak İster’deki MFÖ sorusu herkesi yanılttı! Sıralama bilinenin aksine çok farklı çıktı | Kim Milyoner Olmak İster izle

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Sevilen yarışma programına, ünlü müzik grubu MFÖ hakkındaki soru damga vurdu. Yarışmacı 30 bin TL değerindeki soruya verdiği yanıtla hem yarışmadan elendi hem de sosyal medyada gündem oldu.