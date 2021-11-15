Kim Milyoner Olmak İster'de merak uyandıran Sultan II. Abdülhamit sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Türk televizyon tarihinin bilgi yarışması klasiği Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümüne 50.000 TL değerindeki Osmanlı sorusu damga vurdu. Bir yarışmacıya 2020 yılında ortaya çıkan Osmanlı arşivlerindeki vaka soruldu. Sultan II. Abdülhamit döneminde yaşanan olayı öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde çok konuşulan o soru ve cevabı...