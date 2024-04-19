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Kilis’te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 19.04.2024 13:14
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak kentte belirli adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 71,29 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi ve 15 bin 615 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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