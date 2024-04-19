19 Nisan 2024, Cuma
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Kilis’te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak kentte belirli adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 71,29 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi ve 15 bin 615 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.