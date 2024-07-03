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Kepçenin çarptığı çocuğun parmağı koptu! Küçük çocuk kopan parmağı ile hastaneye gitti

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 22:26
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kepçenin çarptığı çocuğun parmağı koptu. Kaza sırasında iş makinesinin kepçesi, motosikletin arkasında oturan 7 yaşındaki Miraç G.'nin sol eline çarpıp baş parmağının kopmasına neden oldu. Yaralanan çocuk, kopan başparmağıyla olay yerine gelen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından çocuk, parmağı dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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