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Kenan Işık için Ahmet Hamdi Akseki Camisinde cenaze töreni düzenlendi

Kenan Işık için Ahmet Hamdi Akseki Camisinde cenaze töreni düzenlendi

AA
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Giriş: 31.07.2024 14:28
Kenan Işık için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Işık'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze törenine katıldı.
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Kenan Işık için cenaze töreni düzenlendi
Kenan Işık için cenaze töreni düzenlendi
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