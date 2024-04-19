Kazaya gelen polisler mesai arkadaşının cenazesiyle karşılaştı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletiyle kamyonla çarpışan ve trafik kazasına karışan motosiklet tutkunu 30 yaşındaki bekçi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen polisler ise ölen kişinin mesai arkadaşları olduğunu görünce üzüntüye boğuldu.

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