Kayseri’de hamile kadın 3. kattan düştü

Kayseri'de hamile bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Kadının dengesini kaybederek düştüğü iddia edilse de olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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