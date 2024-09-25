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Kayseri’de hamile kadın 3. kattan düştü

Kayseri’de hamile kadın 3. kattan düştü

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 12:58
Kayseri'de hamile bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Kadının dengesini kaybederek düştüğü iddia edilse de olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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