Kayıp Türk fizikçi Furkan Dölek nerede? Acılı kardeş A Haber’den seslendi: Yardım istiyoruz

ABD’de çalıştığı laboratuvarda yaşadığı sorunları yetkililere bildirdikten sonra işten çıkarılan Türk fizikçi Furkan Dölek, uğradığı haksızlığa dayanamayarak Chicago’dan Kanada’ya doğru bir yürüyüş protestosu başlattı. Dölek, ailesiyle en son 27 Ağustos günü Mohawk bölgesinden iletişime geçti; o tarihten bu yana kendisinden haber alınamıyor. A Haber canlı yayınına bağlanan kayıp Türk fizikçinin kardeşi Esra Dölek Coşkun, kardeşinin bu yürüyüşe neden başladığını şu anda içinde bulunduğu durumla ilgili bilgi verdi. Esra Dölek Coşkun, kardeşine bir an önce kavuşmak istediğini dile getirerek yetkililere acil yardım çağrısında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN