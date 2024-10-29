Günde ne kadar su içmeliyiz? Günlük su tüketimi kiloya göre mi olmalı?

Faydaları fazla olduğu kadar yetersiz su tüketiminin vücutta arattığı etkiler de oldukça riskli. Ancak yıllardır 'günde kaç litre su içilmeli?' sorusunun cevabı tam olarak belirlenemedi. Bakın uzmanlar ne diyor?

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