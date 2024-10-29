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Günde ne kadar su içmeliyiz? Günlük su tüketimi kiloya göre mi olmalı?

Günde ne kadar su içmeliyiz? Günlük su tüketimi kiloya göre mi olmalı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 21:05
Faydaları fazla olduğu kadar yetersiz su tüketiminin vücutta arattığı etkiler de oldukça riskli. Ancak yıllardır 'günde kaç litre su içilmeli?' sorusunun cevabı tam olarak belirlenemedi. Bakın uzmanlar ne diyor?
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