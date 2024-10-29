İzolasyonları ısıtan kişi çatıda mahsur kaldı!

Kağıthane'de 5 katlı binanın çatısında tamirat yapan bir kişi, izolasyon malzemelerini değiştirmek için ısıtma yapınca yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken mahsur kalan kişi de kurtarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN