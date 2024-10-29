Peynirde yapılan hileler tespit edildi! Peynir alırken nelere dikkat edilmeli?

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak peynirlerde yapılan hileler ifşa edildi. Peki peynir alırken nelere dikkat edilmeli? İşte cevabı.

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