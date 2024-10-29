29 Ekim 2024, Salı
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Fethiye'de Cumhuriyet coşkusu denizde de yaşandı!
Fethiye, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bu yıl denizde de kutladı. Fethiye Limanı'ndan hareket eden 50 tekne, Türk bayraklarıyla süslenerek Şövalye Adası etrafında görkemli bir tur gerçekleştirdi. Korteje, Sahil Güvenlik ve deniz polisi botları da eşlik etti. Marşlar eşliğinde ilerleyen tekneler, limanda toplanan vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı.