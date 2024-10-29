Yere yatırdıkları şahsı öldüresiye dövüp bıçakladılar!

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 3034 Sokak içerisinde Batuhan T. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimlikleri belirsiz şahıslar, Batuhan T’yi bacağından bıçakladı. Şahıslar Batuhan T’yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Batuhan T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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