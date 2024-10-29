30 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Halı silkelerken terastan düştü!

Halı silkelerken terastan düştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2024 23:21
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın terasında Hayrunnisa S.(16) halı silkelerken dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İş yerinin kundaklandığı anlar kamerada!
İş yerinin kundaklandığı anlar kamerada!
Yere yatırdıkları şahsı öldüresiye dövüp bıçakladılar!
Yere yatırdıkları şahsı öldüresiye dövüp bıçakladılar!
Halı silkelerken terastan düştü!
Halı silkelerken terastan düştü!
Telefonunu almak için yanan aracın içine daldı!
Telefonunu almak için yanan aracın içine daldı!
İzolasyonları ısıtan kişi çatıda mahsur kaldı!
İzolasyonları ısıtan kişi çatıda mahsur kaldı!
Aracına bineceği sırada ölümden döndü!
Aracına bineceği sırada ölümden döndü!
Günlük su tüketimi kiloya göre mi olmalı?
Günlük su tüketimi kiloya göre mi olmalı?
Peynirde yapılan hileler tespit edildi!
Peynirde yapılan hileler tespit edildi!
Aynı evi, 2 kişiye satmışlar
Aynı evi, 2 kişiye satmışlar
Samuray kılıçlı katile müebbet!
Samuray kılıçlı katile müebbet!
Kavgadan kaçarken çelme takılarak düşürüldü!
Kavgadan kaçarken çelme takılarak düşürüldü!
Fethiye’de Cumhuriyet coşkusu denizde de yaşandı!
Fethiye'de Cumhuriyet coşkusu denizde de yaşandı!
Daha Fazla Video Göster