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Aracına bineceği sırada ölümden döndü!

Aracına bineceği sırada ölümden döndü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 21:07
İstanbul Başakşehir'de marketten çıkan bir kişi, aracına doğru yürüdü. O sırada adama doğru gelen bir otomobil, park halindeki aracına çarptı. Marketten çıkan adam, kazadan kıl payı kurtuldu.
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