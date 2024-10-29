Aracına bineceği sırada ölümden döndü!

İstanbul Başakşehir'de marketten çıkan bir kişi, aracına doğru yürüdü. O sırada adama doğru gelen bir otomobil, park halindeki aracına çarptı. Marketten çıkan adam, kazadan kıl payı kurtuldu.

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