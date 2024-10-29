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Samuray kılıçlı katile müebbet! 'Akıl sağlığı' raporu da kurtarmadı

Samuray kılıçlı katile müebbet! 'Akıl sağlığı' raporu da kurtarmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 20:47
2021 yılında samuray kılıcıyla sokak ortasında katledilen Başak Cengiz'in kanı yerde kalmadı. Genç kızı sevdiklerinden ayıran katil Can Göktuğ Boz'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşti.
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Samuray kılıçlı katile müebbet!
Samuray kılıçlı katile müebbet!
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