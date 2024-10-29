29 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Kavgadan kaçarken çelme takılarak düşürüldü! Üzerinden otomobil geçti: O anlar kamerada

Kavgadan kaçarken çelme takılarak düşürüldü! Üzerinden otomobil geçti: O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2024 19:18
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavgadan kaçarken çelme takılarak düşürülen gencin üzerinden otomobil geçti. Hastaneye kaldırılan genç, 4 günlük yaşam savaşını kaybederken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kavgadan kaçarken çelme takılarak düşürüldü!
Kavgadan kaçarken çelme takılarak düşürüldü!
Fethiye’de Cumhuriyet coşkusu denizde de yaşandı!
Fethiye'de Cumhuriyet coşkusu denizde de yaşandı!
TBMM önünden ilk Meclis binasına ’29 Ekim’ korteji!
TBMM önünden ilk Meclis binasına '29 Ekim' korteji!
Komşusunun kapısına çöp attı!
Komşusunun kapısına çöp attı!
Kafede kızın gizlice fotoğraflarını çekmişti! Karar verildi
Kafede kızın gizlice fotoğraflarını çekmişti! Karar verildi
Çiftçi, Cumhuriyetin 101. yılını böyle kutladı!
Çiftçi, Cumhuriyetin 101. yılını böyle kutladı!
Sofraların baş tacı! Sağlık ve şifa deposu
Sofraların baş tacı! Sağlık ve şifa deposu
Yarış yapan sürücü işçilerin üzerine uçtu!
Yarış yapan sürücü işçilerin üzerine uçtu!
82 yaşındaki yaşlı kadına Hollanda’da ırkçı saldırı
82 yaşındaki yaşlı kadına Hollanda'da ırkçı saldırı
Narin ağabeyi Baran Güran ATV Haber’e konuştu!
Narin ağabeyi Baran Güran ATV Haber’e konuştu!
Evladımız oksijensiz kaldı
"Evladımız oksijensiz kaldı"
İstanbul’da korkutan yangın: Annem içeride camı kırın
İstanbul’da korkutan yangın: Annem içeride camı kırın
Daha Fazla Video Göster