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Tapulu evlerinde başkaları oturuyor! Aynı evi, farklı kişilere satmışlar

Tapulu evlerinde başkaları oturuyor! Aynı evi, farklı kişilere satmışlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 20:51
İstanbul Esenyurt'taki bir sitedeki daireler, iddialara göre birden fazla kişiye satıldı. Tapulu evlerine giremediklerini öne sürenler, doğal olarak isyanda. Müteahhit ise bakın kendini nasıl savunuyor.
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