Tapulu evlerinde başkaları oturuyor! Aynı evi, farklı kişilere satmışlar

İstanbul Esenyurt'taki bir sitedeki daireler, iddialara göre birden fazla kişiye satıldı. Tapulu evlerine giremediklerini öne sürenler, doğal olarak isyanda. Müteahhit ise bakın kendini nasıl savunuyor.

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