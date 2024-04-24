Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’den 1 yıl sonra ilk iz! Mahalle muhtarı: Kıyafetlerinin 1 metre uzağında kemikler vardı, kafatası yoktu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kimlik, kredi kartı, kıyafet parçaları ve kemik parçaları bulundu. Bölgede 4 jandarma, 1 komando ve 1 köpekli arama timinin katıldığı arama çalışmasında kadavra köpeği ile detaylı arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, kemik parçalarının Berzeg’e ait olması halinde, kaybolmanın dışında faklı ihtimallerin de gündeme geleceğini ve soruşturmanın bu yönde yürütüleceğini kaydetti. Öte yandan cesedin hayvanlar tarafından parçalanıp, dere kenarına getirilmiş olma ihtimali üzerinde de duruluyor. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül bölgeden aktardı.

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