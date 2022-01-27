Kastamonu’da kar eziyeti! Uzunluğu 2 metreyi aştı: Araçları kar alında kayboldu

Kastamonu Küre’de etkisi yoğun bir şekilde hissedilen kar yağışının akabinde vatandaşlar, ellerinde küreklerle iki metreyi aşan karda kaybolan araçlarını aramaya koyuldu. Bir vatandaş, “Arabamızı arayıp taradık ve bulduk. Karın altında kalan aracımızı çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Kastamonu'da son 10 gündür devam eden kar yağışı durdu. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kastamonu'nun bir takım ilçelerinde hayat durma seviyesine ulaştı. Şehir merkezi ile bir takım ilçelerin birbiriyle bağlantısı kesilirken bir takım bölgelerde de çığ düştü.

ARAÇLARI KARDA KAYBOLDU

Kar yağışının durmasıyla birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar, 2 metreyi aşan karda kaybolan araçlarını bulmak için arayışlarını sürdürüyor. Vatandaşlar, ellerinde küreklerle hem evlerinin önünü ulaşıma açıyor hem de karın altında kaybolan araçlarını kardan temizleyerek kurtarmaya çalışıyor.

"ARABAMIZI ARAYIP TARADIK VE BULDUK"

Sinop'un Boyabat ilçesinden fırında çalışmak için Küre'ye geldiğini söyleyen Mehmet Öztürk, "İki gündür şiddetli kar yağıyor. Bende karın altında kalan aracımızı çıkarmaya çalışıyorum. Yoğun bir kar yağışı oldu. Kar yağışı dindi, bizde şimdi arabamızı arayıp taradık ve bulduk. Karın altında kalan aracımızı çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.



"1992 YILINDAN BERİ BÖYLE KAR GÖRMEMİŞTİK"

En son 2 metreyi bulan karın 1992 yılında yağdığını ve o günden bu tarafa böyle kar yağışı görmediğini söyleyen Aydın Çelik ise "54 yıldır Küre ilçesinde ikamet ediyorum. 1992 yılında buna benzer böyle bir kar yağmıştı. Bu kar yağışı da o günleri aratmadı. Aracın üzeri tamamen kapalıydı, gördünüz üzere araç tamamen karın altında kalmıştı. Bu yükseklikte kar vardı. Şu anda güç bela aracımızı karın altından çıkartabildik. Rahat bir nefes aldık bizde. Benim aracımın hemen yanında bir minibüs görünüyor. O minibüste bir esnaf arkadaşımızın. Dükkanlarını da açamadılar, demek ki minibüsü de açamadılar. Biz, kendimiz karı kürüyüp aracımızı bulduk ve üzerini açtık. 1992 yılından beri böyle kar görmemiştik. O tarihten bu tarafa ilk defa böyle bir kar yağışı gördük, yaşadık. Şu anda Küre'ye yağan kar 2 metreyi geçmiştir. Çatılardan da belli zaten, daha bu sinmiş hali" diye konuştu.