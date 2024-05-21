Sinan Akçıl İsrail'e meydan okudu! Netanyahu'ya seslendi: Çocukları öldürmeyi durdur

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım aylardır sürüyor. Fransa'nın Rouen şehrinde düzenlenen açıkhava festivalinde sahne alan şarkıcı Sinan Akçıl ise verdiği Filistin'e destek mesajıyla gündeme geldi. İsrail'in Filistin'deki eylemlerini kınayan ve katil Netanyahu'ya seslenen Akçıl, "Acilen bu vahşete son verin! Çocukları öldürmeyi durdurun" diyerek bağırdı. İşte haberin detayları...

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