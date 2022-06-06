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Kasiyer bile inanamadı! Önce şaka sandı… Yaparken gözünü bile kırpmadı

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Giriş: 06.06.2022 09:16
Güncelleme:06.06.2022 09:28
Her 100 kişiye 120 silahın düştüğü ABD'de, silahlı şiddetin geldiği boyutları gözler önüne seren bir olay yaşandı. 12 yaşındaki ilkokul öğrencisi, çantasına gizlediği tabancayla bir benzin istasyonunu soydu. Küçük çocuğun soygun boyunca gösterdiği soğukkanlılık saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kasiyer bile inanamadı! Gözünü bile kırpmadı KASİYER BİLE İNANAMADI! GÖZÜNÜ BİLE KIRPMADI

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