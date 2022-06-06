06 Haziran 2022, Pazartesi
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Kasiyer bile inanamadı! Önce şaka sandı… Yaparken gözünü bile kırpmadı
Her 100 kişiye 120 silahın düştüğü ABD'de, silahlı şiddetin geldiği boyutları gözler önüne seren bir olay yaşandı. 12 yaşındaki ilkokul öğrencisi, çantasına gizlediği tabancayla bir benzin istasyonunu soydu. Küçük çocuğun soygun boyunca gösterdiği soğukkanlılık saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.