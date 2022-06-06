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Kasiyer bile inanamadı! Önce şaka sandı… Yaparken gözünü bile kırpmadı

Her 100 kişiye 120 silahın düştüğü ABD'de, silahlı şiddetin geldiği boyutları gözler önüne seren bir olay yaşandı. 12 yaşındaki ilkokul öğrencisi, çantasına gizlediği tabancayla bir benzin istasyonunu soydu. Küçük çocuğun soygun boyunca gösterdiği soğukkanlılık saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.06.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 09:16
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Kasiyer bile inanamadı! Önce şaka sandı… Yaparken gözünü bile kırpmadı

Silahlı şiddetin sonu gelmeyen ABD'de, akılalmaz görüntülerin adresi bu kez Michigan oldu.

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Kasiyer bile inanamadı! Önce şaka sandı… Yaparken gözünü bile kırpmadı

Minik avucuna güçlükle sığan silahı kasiyere doğrulttu.

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Kasiyer bile inanamadı! Önce şaka sandı… Yaparken gözünü bile kırpmadı

12 yaşındaki kimliği belirsiz saldırgan, okul çantasından çıkardığı silahla akaryakıt istasyonunu soydu.

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Kasiyer bile inanamadı! Önce şaka sandı… Yaparken gözünü bile kırpmadı

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Kasiyer bile inanamadı! Önce şaka sandı… Yaparken gözünü bile kırpmadı

Para dolu çanta ile olay yerinden kaçan çocuk, kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.