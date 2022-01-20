20 Ocak 2022, Perşembe
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Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı! Acı haber geldi
İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.edildi. İl dışından geldiği belirtilen saldırgan Rahmi Uygun'un daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.