Kars'ta polis çocuğu kurtarmak için hayatını riske attı

Kars’ta kaza yerine giden trafik polisi, kazada yaralanan 5 yaşındaki minik kız çocuğunu başka bir aracın altında ezilmekten son anda kurtardı. Kayarak gelen otomobilin önüne atlayarak çocuğu kurtaran polis, kafasından yaralandı.

Olay, Kars'ın Bayrampaşa Mahallesi'nde yaşandı. Bayrampaşa Mahallesi köprüsünde yaralamalı trafik kazası ihbarı alarak olay yerine gelen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Celal Aydın, kazaya müdahale ettiği esnada yerde ambulans bekleyen 5 yaşındaki yaralı Aysima Özdemir'in üzerine kayarak gelen başka bir aracı son anda gördü. Bir an bile tereddüt etmeden çocuğu kucağına alarak olay yerinden uzaklaştırmak isteyen Aydın, çocuğu kurtardı fakat kendi kurtulamadı. Aracın altında kalan polis, başından ve vücudunun pek çok yerinden yaralandı. Yaralılar ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



"ŞÜKÜRLER OLSUN HEM ÇOCUĞUMUZUN HEM DE PERSONELİMİZİN DURUMU İYİ"

Kazayı öğrenen İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Harakani Devlet Hastanesi'ne geldi. Sağdıç, Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer'den bilgi aldıktan sonra kazada yaralanan polis memuru Aydın ve Özdemir ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağdıç gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun polis arkadaşımız, yaralı çocuğumuz durumları iyi şükürler olsun. Bir trafik kazasına müdahale ederken trafik polisimiz kahramanca bir müdahale yapıyor. Kontrolden çıkan bir aracı durdurmak için başka kazalar olmasın diye vatandaşları yolun kenarına çekmek isterken araç personelimize çarpıyor. Maalesef görev yaparken böyle kazalar olabiliyor. Allah'a şükürler olsun hem çocuğumuzun hem de personelimizin durumu iyi. Ben bütün teşkilatımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.

"ÇOCUĞUMU KURTARIN, İKİNCİ ARABA GELİYOR"

Kaza anını anlatan 5 yalındaki çocuğun annesi Berna Özdemir, "Kontrolünü kaybeden bir araba üzerimize doğru geliyordu. Ben bağırdım, 'Çocuğumu kurtarın, ikinci araba geliyor' dedim. Polis memuru kendini attı arabanın önüne, resmen arabaya kafa attı. Hiç hayatını düşünmedi, canını düşünmedi. Canı pahasına çocuğumu kurtardı. Devletimizin polisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.



"O AN ÖYLE YAPMAK GEREKTİĞİNİ HİSSETTİM"

Olay anını anlatan fedakar trafik polisi Celal Aydın, "Her şeyden önce bir insanlık görevi, ama bir anlık refleks çokta hatırlayamıyorum. O an için onu öyle yapmak gerektiğini hissettim ama kendimi kurtaramadım" şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, yaralı minik Aysima'ya bir de bebek hediye etti. Bebeği alan Aysima'nın mutluluğu yüzüne yansıdı.