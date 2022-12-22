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Kars’ta 14 düzensiz göçmen bir otomobilden çıktı

İHA
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Giriş: 22.12.2022 15:02
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç içerisinde 14 düzensiz göçmen ve organizatörleri olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan detaylı aramada, 6 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Yurda kaçak yollardan geçtiği anlaşılan düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine, organizatörleri olduğu tespit edilen şüpheli ise adli makamlara teslim edildi.
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